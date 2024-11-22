Хідетака Міядзакі попросив вибачення у гравців за довге очікування DLC для Elden Ring.

Доповнення для Elden Ring - Shadow of the Erdtree отримало нагороду за найкраще DLC на Golden Joystick Awards.

У своїй промові геймдизайнер усіх Souls-ігор від FromSoftware Хідетака Міядзакі вибачився перед гравцями за довге очікування DLC: "Я маю щиро перепросити за те, що з моменту виходу основної гри минуло понад два роки, перш ніж з'явилося це DLC. Отримання такої престижної нагороди приносить мені величезне полегшення, і я глибоко вдячний усім гравцям, які насолоджувалися і підтримували основну гру і DLC."

Тоді Міядзакі оголосив, що його команда вже працює над новою грою. На жаль, жодними подробицями він не поділився, але найімовірніше, неанонсований проєкт не буде пов'язаний з Elden Ring. Геймдизайнер розповідав IGN, що у них зараз немає планів на цей всесвіт:

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"Elden Ring був величезним джерелом сили для FromSoftware, коли ми дивилися в майбутнє. Наразі ми працюємо над різними новими проектами, і я сподіваюся, що ви з нетерпінням чекатимете на те, що ми приготували для вас у майбутньому."

Церемонія нагородження Golden Joystick Awards відбулася вчора вночі. За її підсумками, Black Myth: Wukong отримала нагороду "Ультимативна гра року".

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