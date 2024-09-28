Deck Nine представила трейлер, у якому розповіла про нову пригоду Макс Колфілд.

На виставці Tokyo Game Show 2024 показали новий сюжетний трейлер Life is Strange: Double Exposure. Ролик показує зав'язку гри, головною героїнею якої стане Макс Колдфілд, яка подорослішала з часів першої частини.

У трейлері Макс розповідає, що через роки поневірянь вона потрапила в Каледонський університет, де тимчасово замінила викладача фотографії. У навчальному закладі вона знайшла багато нових друзів, зокрема дівчину Сафі, яка стала для Макс дуже близькою подругою.

Здається, що життя Колдфілд після першої частини повністю налагодилося, проте однієї фатальної ночі Макс стала свідком вбивства Сафі незнайомцем. Після цього здібності дівчини знову прокинулися, і вона змогла відкрити портал у паралельний світ, де її подруга залишилася жива. Але як і в ситуації з Хлоєю Пірс, Сафі все одно загрожує небезпека, адже вона мала померти, а втручання Макс просто відтермінувало неминуче.

Макс може переміщатися між оригінальним світом, де Сафі була вбита, і паралельним, де дівчина змогла врятуватися. Це стане основною геймплейною механікою і єдиною можливістю для Макс врятувати свою подругу.

Реліз Life is Strange: Double Exposure заплановано на 29 жовтня. Гра вийде на ПК, PS5, Xbox Series, а також Nintendo Switch. Власники Ultimate Edition зможуть пройти перші дві глави за два тижні до релізу.

Нагадаємо, що на Tokyo Game Show 2024 також показали геймплей ремейка Metal Gear Solid 3. Презентація ігрового процесу тривала 11 хвилин.

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