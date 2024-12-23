Автор не проти, коли його роботу використовують без дозволу фанати, але коли це робить багатомільярдна компанія - очікуєш прохання на використання.

Творець культового вебмультика Charlie the Unicorn (коротка анімація 2000-х, де Чарлі-єдинорога підставляють його "друзі"), Джейсон Стіл, висловив незадоволення тим, що в рекламному ролику за грою MultiVersus без дозволу використали аудіофрагмент з його роботи.

За словами Стіла, він не заперечує проти фанатських роликів і мемів із відсиланнями до його творіння, однак якщо йдеться про мільярдну корпорацію, розумно очікувати хоча б запиту на ліцензію:

"Я не проти, якщо люди використовують мою роботу в некомерційних проєктах. Якщо вам потрібен аудіозапис для мема, дерзайте. Але якщо ви - корпорація з багатомільярдним доходом і рекламуєте гру - попросіть дозволу."

Після хвилі критики скандальний пост видалили, але офіційного пояснення від Warner Bros. поки що не було.

MultiVersus - це кросоверний файтинг від Warner Bros., у якому на одній арені сходяться персонажі з безлічі всесвітів: від DC Comics і Cartoon Network до класичних кінофраншиз. Незважаючи на гучне ім'я і великий набір бійців, гра не уникла негативного розголосу, а тепер до претензій додалося ще й звинувачення в порушенні авторських прав.

Сам Стіл уточнив, що розуміє: вирішальну роль у подібних історіях часто відіграють звичайні співробітники, у яких бракує часу і бюджету, щоб залагодити всі формальності. Однак відповідальність, на його думку, лежить на компанії з багатомільярдними доходами, яка повинна стежити за дотриманням авторських прав.

Раніше ми розповідали, що на форумі, присвяченому War Thunder, знову з'явилися засекречені документи військової техніки. Цього разу дісталося винищувачу Eurofighter Typhoon.

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