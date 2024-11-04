Кейітіро Тояма запевняє, що в Slitterhead відчуватиметься дух оригінального Silent Hill.

Цього тижня відбудеться реліз Slitterhead від Кейітіро Тоями, відомого своїм внеском у розвиток жанру хорор у відеоіграх. Тояма, який створив такі культові серії, як Silent Hill, Gravity Rush і Siren, не випускав нових проєктів із 2008 року, коли вийшла Siren: Blood Curse.

У недавньому інтерв'ю для GameRant Тояма поділився своїми поглядами на розробку ігор і наголосив, що для нього і команди Bokeh Game Studio на першому місці завжди стоїть свіжість ідей та оригінальність, навіть якщо це може позначитися на фінальному поліруванні проєкту.

"З самого першого Silent Hill ми зберігали прихильність свіжості й оригінальності, навіть якщо це означало деяку грубуватість гри", заявив Тояма. "Цей підхід залишався незмінним у всіх моїх роботах і в Slitterhead".

Відео дня

Slitterhead вийде 8 листопада і буде доступний на ПК, а також на консолях PlayStation 4, PlayStation 5 і Xbox Series X/S.

Що таке Slitterhead

Slitterhead - це новий проєкт у жанрі хорор-екшен, який обіцяє поєднувати в собі елементи психологічного жаху та динамічного геймплею. Гру було вперше анонсовано 2021 року на The Game Awards, де вона одразу ж привернула увагу завдяки своєму похмурому стилю та незвичайній концепції.

Дія гри розгортається в азіатському мегаполісі, де гравцям доведеться зіткнутися з таємничими істотами, здатними набувати людської подоби. Ці монстри, звані "Яхо", становлять серйозну загрозу для людства, і завдання головного героя - протистояти їм, використовуючи різні здібності та зброю.

Нагадаємо, що нещодавно Кейітіро Тояма розповів, що він не проти попрацювати з Шінджі Мікамі, творцем Resident Evil.

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