Mewgenics вперше анонсували ще 2012 року і тільки зараз гра отримала трейлер.

На презентації Nintendo Direct творець The Binding of Isaac Едмунд Макміллен показав трейлер своєї нової гри Mewgenics, розробка якої триває з 2012 року.

Перший трейлер вийшов нестандартним: більшу частину ролика займає музичний номер у форматі короткометражного фільму. За сюжетом, подружня пара вирішує завести котів, щоб компенсувати відсутність дітей. Усе переростає в хаос: безконтрольне розмноження, побутове пекло, моральний розклад і спроби врятуватися від навали пухнастих монстрів.

Фрагменти геймплею миготять епізодично. Гравці зможуть керувати мутованими кішками, покращувати їхні здібності та використовувати абсурдні вміння - від заклику білок до перетворення на лося. У бойовій системі можна очікувати елементи RPG, а також нестандартні механіки, засновані на мутаціях, генетиці та взаємодії між вихованцями.

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На сторінці гри в Steam зазначено, що візуальний стиль залишиться "милим", але вміст буде значно похмурішим. У грі будуть сцени з розчленуванням, сечею, фекаліями, матюками і сексуальними взаємодіями між котами, останню функцію можна відключити в налаштуваннях. Також заявлені елементи роуглайка, велика кількість унікальних здібностей, процедурна генерація подій і нестабільна екосистема.

Реліз Mewgenics заплановано на 2025 рік. Гра буде доступна на ПК і Nintendo Switch 2.

На тому ж Nintendo Direct FromSoftware анонсувала свою наступну гру - The Duskbloods. Гейдміректор проєкту Хідетака Міядзакі поділився подробицями про своє нове творіння.

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