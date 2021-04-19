Це на 18% більше, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

У березні американські геймери витратили на відеоігри, а також комплектуючі та аксесуари для консолей і ПК близько $5,6 мільярда.

Як повідомляє видання GamesIndustry, це на 18% більше, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

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З цієї суми на відеоігри для консолей, мобільних пристроїв і ПК було витрачено $4,6 мільярда. А найпопулярнішими іграми серед американських користувачів у минулому місяці опинилися Outriders та Monster Hunter Rise.

Продажі апаратного забезпечення зросли на 47% – до $680 мільйонів. А продажі аксесуарів зросли на 26% – до $300 мільйонів. Найактивніше американські геймери купували контролери DualSense.

Найбільш швидко продаваною консоллю в історії США, як з точки зору проданих одиниць, так і за виторгом стала PlayStation 5.

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Автор: Сергій Коршунов