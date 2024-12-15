Нова актриса Цирі - зірка фільму Swing Bout.

CD Projekt RED нарешті випустила перший кінематографічний трейлер "Відьмак 4", де підтвердила, що історія тепер зосереджена на Цирі.

Цікаво, що голос Цирі в трейлері належить не Джо Вайатт, яка озвучувала її у "Відьмак 3". CD Projekt RED підтвердила, що в ролі молодої відьмачки виступила ірландська актриса Сієра Берклі, відома за головною роллю у фільмі Swing Bout. Представник компанії заявив, що акторка "по-справжньому оживила Цирі", зберігши її характер і додавши нових фарб.

"Сієра Берклі була обрана для озвучення Цирі в першому трейлері "Відьмак 4". Вона проявила себе як талановита актриса з величезним ентузіазмом і майстерністю, і ми раді, що вона приєдналася до нашої команди"

Крім того, стало відомо, що Сієра продовжить озвучувати Цирі в самій грі, тож Джо Вайатт більше не повернеться до ролі.

Відео дня

Нагадаємо, що перший трейлер не розкрив дату виходу "Відьмак 4", але раніше CD Projekt RED заявляли, що намагаються не анонсувати ігри, реліз яких відбудеться пізніше ніж через два роки. Таким чином, імовірна дата релізу - не пізніше 2026 року.

Раніше також стало відомо, що Геральт із Рівії все ж з'явиться у "Відьмак 4". Зіграє його беззмінний голос відьмака Даг Кокл.

Вас також можуть зацікавити новини: