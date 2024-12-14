Голос Білого Вовка вже можна було почути в трейлері.

Раніше ми розповідали, що Даг Кокл, який озвучив Геральта, заявив, що не знає, чи з'явиться Білий Вовк у "Відьмак 4". Збрехав, виходить.

CD Projekt RED підтвердила виданню IGN, що Геральт усе таки з'явиться в грі. Але в чому полягатиме його роль в історії, компанія поки замовчує.

"Геральт з'явиться в грі, але ми не хочемо точно розкривати його роль. Поки що вам доведеться почекати, щоб дізнатися більше."

Також розробники заявили, що гравці вже можуть чути Геральта в першому трейлері "Відьмак 4". У самому кінці Білий Вовк каже: "Побачимося на шляху".

Раніше ми розповідали, що геймдиректор "Відьмак 4" Себастьян Калемба повністю розібрав перший трейлер. У ньому повно натяків на локації, де відбуватиметься гра, нових монстрів, через що пройшла Цирі після подій третьої частини, а також показується, наскільки досвідчений Геральт і молода відьмачка відрізняються один від одного.

Нагадаємо, що перший трейлер "Відьмак 4" був показаний на премії The Game Awards 2024 в ніч з 12 на 13 грудня. У ньому ж Цирі вперше постала перед гравцями як головна героїня нової гри.

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