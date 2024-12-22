Скверна торкнулася і Героя Ферелдена.

Арт-директор Метт Роудс Dragon Age: The Veilguard ділиться цікавими сценарними знахідками, від яких відмовилися в процесі розробки. Так, у грі мав з'явитися головний герой Dragon Age: Origins Герой Ферелдена, щоправда, в доволі моторошному образі.

Роудс опублікував у себе в X ( колишній Twitter) кілька концепт-артів фортеці Вейсхаупт, штаб-квартири Сірих Вартових. За початковим задумом, саме там Рук мав зустрітися з Героєм Ферелдена.

Однак герой першої частини сильно змінився. Роудс пояснив, що година його Призиву настала, на нього почала діяти скверна і герой поступово перетворюється на породження темряви. За традиціями Сірих Вартових, тепер він має вирушити на Глибинні стежки, де битиметься з породженнями темряви до останнього подиху, але у Героя Ферелдена ще є справи серед живих.

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Герой сидить у довгому плащі, а бинти по всьому тілу прикривають його сіру з вкрапленнями фіолетового шкіру, він уже не може говорити. Єдине, що він хоче передати Руку, - це письмове прохання, що стосується його близької подруги Морріган:

"Не дозволь їй побачити мене таким"

Таке майбутнє для славного героя DA: Origins звучить моторошно і сумно, але нікому в студії цей варіант не сподобався. Роудс згадує, що він був єдиним, хто просував цю ідею: "Схоже, нікому більше не подобалася ідея "прокаженого короля", але я подумав, що це буде круто".

Раніше ми розповідали, що в останній книзі про відьмака, Анджей Сапковський розкрив точний вік Геральта з Рівії.

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