Також з'являться персонажі з Tony Hawk, DOOM і Hitman.

Інсайдер, який раніше неодноразово ділився точною інформацією про оновлення Fortnite, розкрив нові подробиці щодо персонажів, які з'являться у грі.

Згідно з даними ShpeshalNick, у Fortnite з'являться герої з Kingdom Come: Deliverance 2, а також персонажі з Death Stranding, Tony Hawk Pro Skater і Double Dragon.

Крім того, гравці зможуть зустріти скініні таких персонажів, як Кат Рока з DOOM: The Dark Ages, Агент 47 з Hitman, а також Джек Блек, але без зв'язку з його нещодавнім фільмом по Minecraft, де актор виконав роль Стіва.

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Крім того, пройшла інформація про колаборацію з Tony Hawk Pro Skater. Крім нових скінів, у Fortnite відбудеться спеціальний івент, пов'язаний із цією франшизою.

Раніше ми розповідали, що гравець у Fortnite потрапив до Книги рекордів Гіннесса, убивши ворога, сидячи за кілометр від монітора. Для виконання цього незвичайного досягнення він вирушив на Лофотенські острови в Норвегії, встановив свій ПК, а сам відійшов від екрана на кілометр.

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