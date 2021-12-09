Користувачам належить взяти участь в ланцюжку цікавих завдань.

Rockstar Games анонсувала оновлення "Контракт" для GTA Online, в якому з'явиться ланцюжок завдань за участю постарілого Франкліна з GTA V і репера Доктора Дре. Цю історію, а також інший контент, додадуть в проект вже 15 грудня.

Згідно з відомостями на офіційному сайті, у розширенні для Grand Theft Auto Online з'явиться агентство з вирішення проблем вайнвудської еліти. Його заснував Франклін Клінтон — один з трьох головних героїв GTA V. Персонаж знатно постарів, але як і раніше добре справляється з кримінальним бізнесом. Він шукає для себе надійних партнерів, якими стануть гравці. Працюючи з Франкліном, першою справою користувачів будуть пошуки телефону Доктора Дре. На ньому зберігалися ще не випущені треки знаменитого репера. Щоб композиції не потрапили в погані руки, пристрій потрібно повернути в найкоротші терміни.

За словами Rockstar, гравців чекає захоплююча і сміховинна історія. Під час проходження завдань вони побувають в нетрях, де починав свою злочинну діяльність Франклін, на престижних вечірках, в багатомільйонних особняках і навіть на даху будівлі ФБР.

Що ще з'явиться в розширенні "Контракт"

Нова радіостанція із зірковими гостями. Старі теж зміняться, хоча поки незрозуміло, як саме.

Ексклюзивна прем'єра музичних треків від Доктора Дре.

Можливості для розвитку свого агентства з вирішення справ, зброя, транспортні засоби та інше.

Автор: Назар Степорук