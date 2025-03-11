У роботі використовується кілька нейромереж, зокрема ChatGPT для осмислених відповідей героїні.

Sony експериментує зі штучним інтелектом. У мережу просочилося відео з прототипом ШІ-версії Елой з Horizon Forbidden West, в якому вона веде повноцінну розмову з гравцем.

Ролик опублікували на YouTube, але незабаром видалили через скаргу з авторських прав. У ньому директор із розробки ПЗ Sony Шарвін Рагхубардажал демонструє, як ШІ-Елой реагує на голосові команди, синтезує мову й анімує обличчя в реальному часі.

Sony використовує для цієї технології OpenAI Whisper для перетворення мови в текст, GPT-4 і Llama 3 для діалогів, а генерація голосу здійснюється через власну систему Emotional Voice Synthesis (EVS). За міміку персонажа відповідає технологія Mockingbird.

ШІ-Елой запускали на ПК, але Sony також тестувала цю систему на PS5 з "мінімальним навантаженням". Уперше прототип представили рік тому, а в листопаді 2024 року показали поліпшену версію на закритому заході Sony в Токіо. "Це лише натяк на можливе майбутнє," - каже Рагхубардажал.

ШІ-персонажі в іграх уже давно в центрі уваги. Nvidia розвиває свій проєкт Ace, що дає змогу розмовляти з NPC у реальному часі, а творець The Sims Уїлл Райт робить гру, в якій нейромережі екранізують розповіді та спогади гравців.

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