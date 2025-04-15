Гру можна забрати до 16 квітня 18:00.

На честь 15-річчя серії Metro студія 4A Games зробила Metro 2033 Redux тимчасово безкоштовною.

Забрати культовий постапокаліптичний шутер можна до 16 квітня 18:00 у Steam, GOG і на Xbox.

Акцію супроводжують великі знижки: Metro: Last Light Redux продається зі знижкою 85%, а Metro Exodus - зі знижкою 75%. Ці пропозиції діятимуть до 21 квітня.

Відео дня

Metro 2033 вперше вийшла 16 березня 2010 року, а ремастер із підзаголовком Redux - у 2014-му. Це не просто графічно оновлена версія: розробники поліпшили геймплей, переробили освітлення, а також додали режими, натхненні механіками із сиквела Last Light.

Також на честь 15-річчя серії розробники записали вітальне відео, де згадали, що робота над новою частиною все ще триває.

Тим часом інший підрозділ 4A Games, Reburn, працюють над новим проєктом - науково-фантастичним шутером La Quimera, який вийде вже цього місяця.

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