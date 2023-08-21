Захід розпочався ще 18 серпня та триватиме до 24 серпня включно.

У магазині Steam прямо зараз проходить фестиваль українських ігор, запущений з нагоди Дня Незалежності нашої країни. Захід розпочався ще 18 серпня і триватиме до 24 серпня включно.

Під час нього знижки отримало безліч хороших відеоігор – від інді-ігор від самостійних розробників до блокбастерів від GSC Game World, 4A Games і Frogwares. А найголовніше, що покупкою ви зможете підтримати український геймдев.

Найкращі пропозиції на розпродажі

Sherlock Holmes: Crimes and Punishments – 99 грн замість 499 грн;

Sherlock Holmes: The Devil's Daughter – 99 грн замість 499 грн;

Sherlock Holmes Chapter One – 209 грн замість 699 грн;

S.T.A.L.K.E.R.: Bundle – 119 грн замість 479 грн;

Metro Saga Bundle – 148 грн замість 1274 грн;

Cossacks 3 – 111 грн замість 279 грн;

Ostriv – 296 грн замість 329 грн;

BABA YAGA – 59 грн замість 149 грн;

The Serpent Rogue – 100 грн замість 400 грн;

Titan Chaser – 19 грн замість 49 грн;

Farlanders – 148 грн замість 229 грн;

Додатково в рамках фестивалю проходять різні цікаві події, наприклад, команда Mauris запустила стрім українською мовою, який транслюватиметься протягом усього фестивалю. Також гравцям доступні до ознайомлення демоверсії ігор (близько 80 штук), докладний путівник по українських студіях та інші активності.

Відео дня

Нагадаємо, в цьому місяці ми також побачимо щось нове по Сталкеру 2. Розробники привезуть грабельну демоверсію гри на виставку Gamescom 2023, яка пройде з 23 по 27 серпня. Не виключено, що GSC оголосить точну дату релізу, яка все ще запланована на цей рік.

Також на Gamescom можливий анонс нової частини Metro від української студії 4А Games. Про розробку Метро 4 вперше стало відомо ще в серпні 2019 року, тому офіційний анонс тільки справа часу.

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