У Європі відкрилися попередні замовлення на Nintendo Switch 2, ціна виявилася меншою, ніж передбачалося

В Італії новинку оцінили трохи дорожче, ніж у 300 євро.

Італійський ритейлер GamesAndMovies.it несподівано відкрив попередні замовлення на Nintendo Switch 2, вказавши її вартість у 365 євро (приблизно 16 тисяч гривень). Поки Nintendo офіційно не повідомила ціну і дату релізу нової консолі, цей крок магазину викликає масу обговорень.

Ціна, запропонована ритейлером, нижча за прогнози більшості аналітиків, які очікували побачити цінник у 400 або навіть 450 доларів, особливо якщо Switch 2 постачатиметься в комплекті з Mario Kart 9.

Якщо зазначена вартість виявиться реальною, Switch 2 стане найдорожчою консоллю Nintendo, але все одно залишиться доступнішою, ніж конкуренти на кшталт Playstation 5 або Xbox Series X. Така стратегія може допомогти Nintendo втриматися в сегменті, де портативні пристрої на кшталт Steam Deck OLED активно привертають увагу геймерів.

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Раніше ми розповідали, що на Nintendo Switch 2 може вийти DOOM: The Dark Ages, схоже, заліза нової портативки вистачить навіть на такі проєкти. Також із цього можна зробити висновок, що в Switch 2 буде апаратна підтримка рейтресингу, адже вона необхідна для нового DOOM.

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