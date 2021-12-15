Всі бажаючі можуть отримати в колекцію Rayman Origins.

Французьке видавництво Ubisoft продовжує святкувати своє 35-річчя і дарувати ігри. Раніше компанія вже роздала користувачам трилогію Assassin's Creed Chronicles, стелс-екшен Splinter Cell: Chaos Theory і містобудівний симулятор Anno 1404: History Edition. А тепер прийшла черга платформера Rayman Origins.

Щоб додати його в колекцію, потрібно відвідати спеціальну сторінку з подарунками від Ubisoft. Тут необхідно ввести дані від власного облікового запису в Ubisoft Connect. Так називається сервіс компанії, де вона реалізовує свої проекти на ПК. Після цього Rayman Origins з'явиться в бібліотеці. Ми вже перевірили і підтверджуємо: роздача працює, а триватиме вона до 22 грудня.

Ubisoft також підготувала інші подарунки. Користувачі можуть отримати всілякі предмети для Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Odyssey і Far Cry 6. А ще в Ubisoft Connect стартував зимовий розпродаж зі знижками до 80% і додатковим зниженням ціни на 22% за промокодом.

Коротко про Rayman Origins

Це двомірний платформер з кооперативом до чотирьох осіб. Сюжет гри присвячений порятунку Луговини снів від ворогів. Головний герой Реймен повинен заручитися підтримкою друзів і перемогти всіх супротивників.

У грі реалізовано 60 рівнів з різноманітними перешкодами і геймплейними механіками. Користувачі можуть відкривати нові здібності, а потім повертатися на вже пройдені етапи, щоб знаходити секрети.

Проект виділяється за рахунок яскравої стилістики і вивіреного дизайну рівнів.

У Steam Rayman Origins отримала 2518 відгуків, 93% з яких позитивні.

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Автор: Назар Степорук