Видавництво вирішило знову порадувати свою аудиторію.

Ubisoft продовжує святкувати свою 35-ту річницю і роздавати подарунки. Раніше компанія зробила безкоштовними трилогію Assassin's Creed Chronicles і Splinter Cell: Chaos Theory. А тепер користувачі можуть додати у власну бібліотеку оновлену версію містобудівного симулятора Anno 1404 у виданні History Edition.

Акція триватиме до 14 грудня, 16:00 за київським часом. Вона проходить тільки на персональних комп'ютерах, тому користувачам консолей доведеться обійтися без подарунка. Щоб отримати оновлену версію Anno 1404: History Edition, необхідно відвідати спеціальну сторінку з роздачами проектів на честь 35-річчя Ubisoft. Тут потрібно ввести логін і пароль свого аккаунта в Ubisoft Connect — сервісі французького видавництва, де реалізовуються його ігри на ПК. Після цього Anno 1404: History Edition з'явиться в особистій бібліотеці. Ми вже перевірили — роздача працює.

Детальніше про Anno 1404: History Edition

Це містобудівний симулятор, які переносить користувачів в XV століття. Основне завдання в проекті — створення міста і його подальше розширення. Гравцям належить зводити різні будівлі, продумувати їх розташування, піклуватися про логістику, забезпечувати населення всім необхідним і так далі.

У видання History Edition входить доповнення "Венеція". Воно додає багатокористувацький режим, в якому гравці можуть стати союзниками або найлютішими ворогами. Ще розширення привносить в Anno 1404 нові функції, кораблі, завдання і предмети.

Автор: Назар Степорук