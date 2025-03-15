Ubisoft створить окремий підрозділ із головними франшизами студії спеціально для продажу.

Ubisoft перебуває в пошуках виходу з фінансової кризи й активно шукає інвесторів, які візьмуть під контроль її найуспішніші франшизи, включно з Assassin's Creed.

Bloomberg повідомляє, що, зокрема, обговорюються можливі угоди з великими гравцями, такими як китайська Tencent, з пропозицією про придбання міноритарної частки в бізнесі.

План полягає у створенні підрозділу, який пізніше продадуть. Щоб підвищити вартість структури, туди закладуть активи найуспішніших франшиз студії.

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Незважаючи на те, що поки що це все розмови, а конкретних угод немає, Ubisoft очікує на попередні пропозиції від потенційних інвесторів до кінця місяця, а акції компанії вже зросли на 4% на тлі цієї новини.

З останніми релізами в Ubisoft все не слава богу. "Рятівна" Assassin's Creed Shadows опинилася в руках гравців аж на місяць раніше за реліз, а нова гра за всесвітом Star Wars провалилася, хоч нещодавно і трохи покращила результати, завдяки серйозним знижкам у Steam.

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