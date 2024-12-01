Компанія згадала майже всіх минулих асасинів.

Продюсер серії Assassin's Creed Марк-Алексіс Коте представив нову заставку, яка буде використовуватися в майбутніх іграх франшизи, починаючи з Assassin's Creed Shadows.

Фанати звернули увагу на відео BAFTA, де Коте виступав із промовою. У середині свого виступу він показав 20-секундний ролик, який бачитимуть гравці під час запуску нових частин серії. У цій заставці представлені головні герої попередніх ігор. Особливий акцент зроблено на Альтаїрі та Еціо, проте Джейкоба Фрая з Assassin's Creed Syndicate у відео не виявилося, хоча його сестра Іві присутня.

За словами Коте, основна мета нової заставки - показати безперервний зв'язок між минулим, сьогоденням і майбутнім серії. Він підкреслив, що це важливий крок для зміцнення єдності франшизи та її історії. Раніше він уже заявляв, що сценаристи Shadows постаралися відновити баланс між сюжетними гілками гри в минулому і сьогоденні.

Раніше Марк-Алексіс Коте заявив, що не розуміє сучасних тенденцій в ігровій індустрії та чим зараз цікавляться гравці. За словами продюсера, останні два роки він займався вивченням змін аудиторії Ubisoft, але безуспішно.

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