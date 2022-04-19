Проект поширюється безкоштовно.

Команда українських розробників створила гру Ukrainian fArmy. У ній потрібно захоплювати російську техніку і доставляти її в потрібну точку на карті.

Про свій проект творці розповіли на платформі itch.io. На цьому ж порталі всі бажаючі можуть завантажити Ukrainian fArmy. Гра поширюється безкоштовно, але є можливість відправити розробникам будь-яку суму грошей у вигляді пожертвування. Всі зібрані кошти будуть передані на допомогу Україні.

"Прості українські фермери регулярно потрапляють на відео, використовуючи свої трактори для захоплення російської військової техніки по всій країні. У грі Ukrainian fArmy ви зможете відчути себе одним з найжахливіших бійців на українському полі бою — українським трактористом. Змагайтеся з часом і "високоточними" артилерійськими обстрілами і захопіть якомога більше російських танків, вантажівок і БТРів", — описали свій проект творці.

Команда окремо зазначила, що гра все ще дороблюється і поліпшується. Раніше УНІАН писав про схоже по геймплею творіння під назвою Farmers Stealing Tanks. У ньому теж треба було захоплювати російські танки в ролі тракториста. Правда, цей проект запускався прямо в браузері і виглядав набагато простіше.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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