З моменту початку вторгнення Російської Федерації в Україну багато представників ігрової індустрії засудили дії агресора. Серед них була і вітчизняна кіберспортивна організація Natus Vincere (NAVI). Вона назвала РФ винуватцем війни і підтримала український народ. А тепер стало відомо, що NAVI припинила будь-яку співпрацю з російським холдингом ESFORCE. Ця кіберспортивна компанія публічно підтримала дії окупанта.

На офіційному сайті Natus Vincere з'явилося наступне повідомлення: "В Україні шостий день війни. Російська армія продовжує обстрілювати житлові квартали: сотні тисяч жителів покинули свої будинки, а інші продовжують боротися за майбутнє держави. Коли гинуть люди і назавжди руйнуються тисячі життів в рідній країні, не до кіберспорту. Поки співробітники і гравці NAVI проводять дні в бомбосховищах, холдинг ESFORCE публічно заперечує весь той жах, який зараз відбувається в Україні. Вважаємо позицію цієї компанії неприйнятною і антилюдською. NAVI припиняють будь-яку співпрацю з холдингом, включаючи RuHub, Epic Esports Events, Cybersport.ru і Virtus.pro. Окремо хочемо висловити подяку всім співробітникам холдингу, які не побоялися пресингу і висловили свою позицію. Спасибі!"