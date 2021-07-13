Такі інтерактивні розваги отримають рейтинг R18+ та маркування з попередженням про внутрішньоігрові покупки із випадковими предметами.

Австралійські чиновники готують законопроект, що забороняє неповнолітнім грати в ігри з лутбоксами. Такі інтерактивні розваги будуть отримувати віковий рейтинг R18+, тобто для осіб старше 18 років.

Відповідний законопроект на розгляд парламенту має намір внести депутат від штату Тасманія Ендрю Вілкі, передає видання Kotaku.

Чиновник запевняє, що механіка лутбоксів, де за реальні гроші користувач може або не може отримати нагороду, потрапляє під визначення азартної гри. А отже допускати до таких проектів неповнолітніх не можна.

"Ми визнаємо, що люди старше 18 років можуть грати в азартні ігри. Але давайте залишимо це дорослим і попередимо батьків", – заявив Вілкі.

Крім вікового рейтингу R18+, австралійський депутат вважає, що ігри з лутбоксами повинні отримувати маркування, яке б попереджало потенційних покупців про те, що ці тайтли містять внутрішньоігрові покупки з випадковими предметами.

Повний текст законопроекту австралійський парламентарій поки не надав.

Лутбокси в іграх

Лутбокси - це віртуальні контейнери, придбавши які, гравець отримує ряд випадкових предметів.

Через елемент випадковості в багатьох країнах лутбокси вважаються формою азартних ігор.

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Автор: Сергій Коршунов