Схоже, саме так буде працювати нова античит-система в змагальному шутері.

У Counter-Strike: Global Offensive діє система Valve Anti-Cheat (VAC). Вона покликана виявляти і блокувати шахраїв, які отримують перевагу нечесним способом. Ця ж технологія з'явиться в нещодавно анонсованій Counter-Strike 2, але в оновленому вигляді. Система отримає можливість зупиняти матчі, якщо помітить читера.

Про це стало відомо завдяки користувачеві Twitter під псевдонімом Aquarius. Він штатний розробник і ентузіаст Counter-Strike. Девелопер досліджував код наступної частини серії і знайшов два рядки з текстом повідомлень, які Valve Anti-Cheat зможе виводити на екран. У першому сказано, що "читера виявлено". А ось у другому написано: "Цей матч був скасований VAC".

Тобто в Counter-Strike 2 програмне забезпечення проти шахраїв зможе переривати змагання і відправляти користувачів в лобі. Однак поки незрозуміло, за яких умов система буде вживати таких заходів. Ймовірно, це станеться, як тільки VAC помітить шахрая. Хоча не можна виключати варіант, що система зможе визначати ступінь впливу шахрая на гру.

Відео дня

Counter-Strike 2: що відомо

Valve анонсувала гру 22 березня 2023 року. Розробники описали сиквел, як "капітальний ремонт" всіх систем й ігрового процесу Counter-Strike: Global Offensive.

У проєкті покращили графіку, дизайн та освітлення. Основна увага приділяється ефекту диму, який повинен відкрити нові можливості. Він буде природно заповнювати приміщення, реагувати на світло і взаємодіяти з іншими ігровими системами.

Counter-Strike 2 вийде влітку 2023 року на ПК, точна дата поки не повідомляється. Розробники розіслали запрошення на лімітоване тестування шутера.

Вас також можуть зацікавити новини: