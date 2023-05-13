Blizzard Entertainment вже звинуватили в жадібності.

Днями Blizzard Entertainment провела нову пряму трансляцію, на якій детально розповіла про монетизацію Diablo IV. У грі буде магазин з косметикою і постійним чергуванням доступних предметів, а також два варіанти бойового пропуску — платний і доступних для всіх. Другий розблокує тільки деякі бонуси, а перший дозволить отримати ексклюзивний образ. Але після трансляції з'ясувалася неприємна деталь. Виявляється, видобутої валюти під час проходження платного бойового пропуску не вистачить, щоб придбати новий в наступному сезоні.

Це підтвердив генеральний менеджер франшизи Diablo Род Фергюссон у Twitter, відповідаючи на запитання одного з фанатів. Керівник написав: "Буде присутня валюта, яку можна використовувати для зниження вартості наступного сезонного бойового пропуску, але не настільки, щоб повністю купити його".

Виходить, навіть якщо досягти останнього рівня в платному варіанті пропуску, не вдасться добути валюту для придбання нового з настанням наступного сезону. Достатньої кількості преміальних монет просто не передбачено. В результаті їх доведеться докуповувати за реальні гроші кожен квартал, якщо користувач захоче постійно мати платний бойовий пропуск.

Відео дня

Крім цього, Blizzard збирається продавати прискорений варіант пропуску з 20 відкритими рівнями і можливість миттєво розблокувати частину етапів. Про це Фергюссон розповів у другому повідомленні. В результаті монетизація в Diablo IV буде такою ж, як у Fortnite. Гравців підхід Blizzard не надихнув, і вони почали звинувачувати компанію в жадібності.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеер і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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