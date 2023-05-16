Одночасно розробники занурилися в історію всесвіту.

Blizzard Entertainment продовжує готувати аудиторію до виходу Diablo IV — однією з головних новинок року. Розробники випустили свіжий ролик, в якому детально розповіли про всесвіт і сюжет гри.

На відео з'являються різні члени команди, включаючи директора Джо Шеллі. Основною темою оповіді став конфлікт між Ліліт і Інаріусом. Вони створили Санктуарій — світ, де розгортаються події Diablo. Але потім колишні соратники почали ворогувати, і саме їх війни стали основною розповіді в серії.

У ролику також коротко згадали про основних персонажів в Diablo IV. Частину з них можна було зустріти під час проходження першого акту гри в рамках відкритого бета-тестування. Сюди відносяться Лорат Нар, суворий вчений Хорадрім, який вижив після подій Diablo III: Reaper of Souls, Права, преподобна служниця Церкви Світла, і Нейрелл, вчена, яка шукає свою зниклу матір.

З нових героїв в ролику показали Донана — мага з числа Хорадрімів, знайденого в Скосглені. Під час проходження сюжету на згаданій локації користувачі детальніше дізнаються про його стосунки з Лоратом Наром. Але навіть в бета-тестуванні можна було знайти натяки на непросту долю персонажа.

Коротко про Diablo IV

Це продовження знакової серії екшен-RPG від Blizzard Entertainment. Сюжет в грі присвячений боротьбі з Ліліт, прародителькою людства і дочкою Мефісто. Вона знайшла свободу і збирається поневолити весь Санктуарій.

Diablo IV відзначиться відкритим світом, який включає більше 150 підземель, Випадкові події і безліч квестів. Для подорожей по локаціях можна використовувати їздових тварин.

Прокачування персонажа і видобуток якомога кращої екіпіровки — це головні цілі в Diablo IV, як і в попередніх частинах.

У грі реалізований мультиплеєр і кооператив — як мережевий, так і за одним екраном.

Diablo IV вийде 6 червня 2023 року на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X і Series S.

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