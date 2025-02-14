У кооперативному спін-оффі Elden Ring Nightreign буде процедурна генерація локацій, але, вперше за всі Souls-like ігри від FromSoftware, до списку локацій не увійдуть отруйні болота.
Про це розповів менеджер з реклами проєкту Ясухіро Кітао на стрімі видання Famitsu. Причина цього настільки ж комічна, наскільки й логічна: творець усіх Souls-like від FromSoftware Хідетака Міядзакі не брав участі в розробці.
Починаючи з найпершого Dark Souls, що вийшов 2011 року, болота стали візитною карткою Міядзакі, і жодна його гра не обходилася без них. Розробник розповідав в інтерв'ю, що в цьому немає якоїсь глобальної задумки, йому просто подобається робити болота.
Реліз Elden Ring Nightreign заплановано на 30 травня. Гра буде доступна на ПК, Playstation 5, Playstation 4, Xbox Series і Xbox One.
Раніше Elden Ring Nightreign отримала досить теплий прийом від журналістів, які вже змогли випробувати спін-офф.
Також стримерка, відома тим, що пройшла оригінальний Elden Ring буквально силою думки, збирається зробити це ще раз у Nightreign.