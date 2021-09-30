Всі бажаючі можуть отримати гру безкоштовно в період з 30 вересня по 7 жовтня.

В магазині цифрової дистрибуції Epic Games Store стартувала нова щотижнева роздача ігор. Цього разу користувачі сервісу можуть отримати безкоштовно стратегію Europa Universalis IV.

Забрати гру в EGS можна з 30 вересня по 7 жовтня.

Трейлер Europa Universalis IV

Europa Universalis IV – д етальніше про гру

Europa Universalis IV – це остання частина серії від студії Paradox Interactive. Дії гри розгортаються від пізнього Середньовіччя (1444 рік) до закінчення раннього Нового часу (1821 рік).

Гравець може керувати будь-якою країною, доступною на мапі, вести торгівлю, війни, займатися дипломатією, колонізацією нових земель та іншим.

Нагадаємо, що раніше в Epic Games Store роздавали безкоштовно першу частину симулятора втечі з в'язниці The Escapists, покрокову стратегію Tharsis, пригодницький стелс-екшен A Plague Tale: Innocence, залізничний симулятор Train Sim World та інші ігри.

Автор: Сергій Коршунов