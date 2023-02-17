Акція триватиме до наступного тижня.

Адміністрація Epic Games Store зменшила оберти після щедрих новорічних роздач, проте вони все одно тривають в сервісі. Цього разу всі бажаючі можуть відвідати магазин і додати в свою бібліотеку Warpips. Акція триватиме до четверга, 23 лютого, 18:00 за київським часом. Потім безкоштовною стане стратегія Duskers.

Детальніше про гру з роздачі в Epic Games Store

Warpips — це стратегія з елементами "рогалика" від студії Skirmish Mode Games і видавництва Daedalic Entertainment. Гра описується, як суміш Command & Conquer і Nexus Wars. У проєкті відсутній сюжет, а все проходження зводиться до набору місій.

Основна ставка в Warpips робиться на геймплей. Користувачі повинні зібрати армію з різних видів військ і розтрощити противника. На вибір доступні піхота, декілька видів наземної техніки, наприклад, танки і РСЗВ, а також авіація. Солдати під контролем гравця ховаються в укриття і реагують на ситуацію в бою.

Однією з головних особливостей Warpips стала фізична модель. Оточення в проєкті руйнується від пострілів техніки, тому необхідно враховувати постійні зміни на карті.

Warpips — це відносно нова гра. Вона вийшла 21 квітня 2022 року на ПК, а пізніше дісталася до консолей PlayStation, Xbox і Nintendo Switch. В Steam проєкт отримав 2862 відгуки, 89% з яких позитивні.

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