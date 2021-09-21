PS5-версія пригодницького екшену про дівчину Кену і маленьких звірків-духів отримала 85 балів на агрегаторі Metacritic.

Сьогодні, 21 вересня, на ПК в Epic Games Store, а також на PS4 та PS5 відбувся реліз пригодницької гри Kena: Bridge of Spirits, створеної інді-студією Ember Lab. На агрегаторі Metacritic тайтл отримав 85 балів зі 100 від преси.

На момент написання публікації Kena: Bridge of Spirits отримала 22 рецензії від ЗМІ.

Варто відзначити, що розробники не відправляли прес-копії гри заздалегідь. Багато журналістів отримали доступ до гри практично одночасно з релізом. Однак, коли точно надіслали гру на огляд західним виданням – невідомо.

Про що гра

Kena: Bridge of Spirits розповідає про молоду духовну наставницю на ім'я Кена. Вона повинна допомогти духам перетнути кордон і знайти спокій. У процесі своїх пригод героїні також доведеться розкрити таємничу історію, пов'язану із загибеллю села.

Ігролад містить у собі головоломки, дослідження світу і битви з ворогами. Головна особливість Kena: Bridge of Spirits – рій духів-звірків, які допомагають Кені.

Kena: Bridge of Spirits – релізний трейлер

За що хвалять гру

Kena: Bridge of Spirits часто порівнюють з іграми серій Zelda та Pikmin. Багато видань, серед яких DualShockers та Screen Rant хвалять гру за якісні анімації і персонажів "в дусі Pixar".

В Digital Trends свіжу Kena: Bridge of Spirits називають "найкращою пригодницькою грою, випущеною за багато років".

Видання Game Rant хвалить сюжет і графіку, яка дає гравцеві відчути себе всередині мультфільмів Disney.

За що лають гру

Kena: Bridge of Spirits критикують за нерівне оповідання, наявність дрібних багів і слабку реалізацію функцій геймпада DualSense на PS5.

Також деякі видання лають бойову систему гри. В IGN, наприклад, скаржаться на те, що більшість ворогів можна вбити однією або двома комбінаціями ударів.

В PC Gamer підкреслили, що Kena: Bridge of Spirits "виглядає краще, ніж грається".

Нагадаємо, що Kena: Bridge of Spirits – це дебютна гра для Ember Lab, над якою студія працювала 5 років. До цього компанія займалася створенням анімаційних рекламних роликів і короткометражок.

Автор: Сергій Коршунов