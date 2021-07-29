Реліз перенесли на 21 вересня.

Пригодницька гра Kena: Bridge of Spirits не вийде 24 серпня на ПК, PS4 та PS5. Студія Ember Lab відклала реліз майже на місяць – до 21 вересня.

Про це розробники повідомили на сторінці гри в Твіттері.

"Ми прийняли важке рішення відкласти реліз Kena до 21 вересня, щоб відполірувати гру на всіх платформах. Ми знаємо, що багатьом з вас вже хочеться пограти, і ми цінуємо ваше терпіння. Наша команда продовжує працювати над створенням кращої версії Kena: Bridge of Spirits. Дякуємо за вашу підтримку!", – написали розробники.

Нагадаємо, Kena: Bridge of Spirits розповідає про юну духовну провідницю, яка подорожує у покинуте поселення в пошуках священного гірського святилища. У грі потрібно буде досліджувати світ, вирішувати головоломки і битися з ворогами. Однією з особливостей проекту став рій духів-тваринок, які допомагатимуть головній героїні. Студія Ember Lab працювала над створенням гри 5 років.

Вперше проект анонсували у червні 2020 року на презентації Future of Gaming.

Автор: Сергій Коршунов