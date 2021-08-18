Ціни було знижено на Doom Eternal," Відьмак 3", Cuphead, Wasteland 3 та ще близько 300 ігор.

Літній розпродаж в PS Store добігає кінця, але Sony запустила одразу дві акції зі знижками як на блокбастери, так і на інді-проекти. Ціни було знижено на Doom Eternal, Resident Evil 3, Wasteland 3, Cuphead, Frostpunk та ще близько 300 ігор.

Обидва розпродажі триватимуть до 2 вересня. УНІАН обрав найцікавіші пропозиції.

Знижки в PS Store:

"Відьмак 3: Дике полювання" – 189 грн (знижка 80%);

Doom Eternal – 499 грн (знижка 75%);

A Plague Tale: Innocence – 359 грн (знижка 70%);

Resident Evil 3 – 593 грн (знижка 67%);

Wasteland 3 – 719 грн (знижка 60%);

Dreams ("Мрії") – 599 грн (знижка 50%);

Need for Speed Hot Pursuit Remastered – 699 грн (знижка 50%);

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning (Fate Edition) – 899 грн (знижка 50%);

Scarlet Nexus – 1199 грн (знижка 40%);

Bioshock Infinite – 411 грн (знижка 25%);

Tales from the Borderlands – 486 грн (знижка 25%).

Знижки на інді-ігри в PS Store:

Amnesia: Rebirth – 464 грн (знижка 50%);

Worms Rumble (Digital Deluxe Edition) – 359 грн (знижка 50%);

Katana Kata – 293 грн (знижка 50%);

Neversong – 244 грн (знижка 50%);

Frostpunk: Complete Collection – 899 грн (знижка 40%);

Exit The Gungeon – 230 грн (знижка 30%);

Cuphead – 486 грн (знижка 25%).

З повним списком ігор зі знижками можна ознайомитися в PS Store.

Нагадаємо, до 7 вересня передплатники сервісу PS Plus на консолях PlayStation можуть отримати безкоштовно багатокористувацький шутер Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, спортивний симулятор Tennis World Tour 2 та суміш MMORPG з королівською битвою в фентезі сеттингу – Hunter's Arena: Legends.

Автор: Сергій Коршунов