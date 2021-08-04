Assassin's Creed Valhalla отримала знижку в 43% / фото Ubisoft
В PlayStation Store почалася друга хвиля "Літнього розпродажу". Ще більше ігор і комплектів отримали знижки до 80%. Акція закінчиться 19 серпня. УНІАН вибрав найцікавіші пропозиції.
Нові знижки на літньому розпродажі в PS Store:
- What Remains of Edith Finch – 194 грн (знижка 70%);
- Borderlands 3: Next Level Edition – 692 грн (знижка 67%);
- Resident Evil: Raccoon City Edition (2 та 3 частина) – 879 грн (знижка 60%);
- GTA 5 – 593 грн (знижка 56%);
- Persona 5 Royal – 809 грн (знижка 55%);
- Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – 576 грн (знижка 45%);
- Assassin's Creed Valhalla – 1082 грн (знижка 43%);
- Injustice 2 – 421 грн (знижка 35%);
- Nioh 2 Remastered – 1138 грн (знижка 33%);
- Final Fantasy VII Remake Intergrade – 1561 грн (знижка 29%);
- Hood: Outlaws and Legends – 749 грн (знижка 25%);
- The Last of Us Part II – 899 грн (знижка 25%).
З повним списком ігор, бандлів і доповнень за зниженою ціною можна ознайомитися на сторінці розпродажу в PS Store.
Нагадаємо, з 3 серпня передплатники сервісу PS Plus можуть отримати безкоштовно три гри: багатокористувацький шутер Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, спортивний симулятор Tennis World Tour 2 та суміш MMORPG з королівською битвою в фентезі сеттингу – Hunter's Arena: Legends.