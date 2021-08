Акція закінчиться 19 серпня.

В PlayStation Store почалася друга хвиля "Літнього розпродажу". Ще більше ігор і комплектів отримали знижки до 80%. Акція закінчиться 19 серпня. УНІАН вибрав найцікавіші пропозиції.

Нові знижки на літньому розпродажі в PS Store:

What Remains of Edith Finch – 194 грн (знижка 70%);

Borderlands 3: Next Level Edition – 692 грн (знижка 67%);

Resident Evil: Raccoon City Edition (2 та 3 частина) – 879 грн (знижка 60%);

GTA 5 – 593 грн (знижка 56%);

Persona 5 Royal – 809 грн (знижка 55%);

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning – 576 грн (знижка 45%);

Assassin's Creed Valhalla – 1082 грн (знижка 43%);

Injustice 2 – 421 грн (знижка 35%);

Nioh 2 Remastered – 1138 грн (знижка 33%);

Final Fantasy VII Remake Intergrade – 1561 грн (знижка 29%);

Hood: Outlaws and Legends – 749 грн (знижка 25%);

The Last of Us Part II – 899 грн (знижка 25%).

З повним списком ігор, бандлів і доповнень за зниженою ціною можна ознайомитися на сторінці розпродажу в PS Store.

Нагадаємо, з 3 серпня передплатники сервісу PS Plus можуть отримати безкоштовно три гри: багатокористувацький шутер Plants vs Zombies: Battle for Neighborville, спортивний симулятор Tennis World Tour 2 та суміш MMORPG з королівською битвою в фентезі сеттингу – Hunter's Arena: Legends.

Автор: Сергій Коршунов