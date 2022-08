Користувачі можуть випробувати Iron Harvest і Naraka: Bladepoint.

Сервіс Steam вирішив порадувати користувачів тимчасово безкоштовними іграми і розпродажами відомих хітів. До 22 серпня всі бажаючі можуть випробувати відразу чотири знамениті проекти. Список включає Iron Harvest, Naraka: Bladepoint, The Elder Scrolls Online і Enter the Gungeon.

Що стосується розпродажів, то покупцям зі знижками доступні ігри Bethesda Softworks. Deathloop, The Elder Scrolls V: Skyrim, Doom, The Evil Within 2 та інші визнані хіти подешевшали на 60-80 %. Акції також діють на кооперативний шутер Outriders і складний платформер Cuphead.

Детальніше про тимчасово безкоштовні ігри в Steam

The Elder Scrolls Online — це традиційна MMORPG у всесвіті "Древніх сувоїв". Користувачам належить створити персонажа, прокачувати його, виконувати завдання і брати участь в різноманітних активностях.

Naraka: Bladepoint виступає в умовному жанрі королівських битв. Її головні особливості — можливість застосовувати акробатичні здібності і бої з використанням холодної зброї.

Iron Harvest — це стратегія в реальному часі в антуражі дизельпанка. Користувачам запропонують зануритися в альтернативний всесвіт 1920-х років, де держави воюють з використанням парових машин.

Enter the Gungeon являє собою ізометричний екшен, де користувачам належить проходити рівні підземелля, прокачуватися і брати участь в швидкісних бійках.

