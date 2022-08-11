У разі використання VPN в мережевих проектах сильно виростає пінг.

У Туркменістані триває хвиля блокувань інтернет-ресурсів і сервісів. На цей раз під роздачу потрапив найпопулярніший ігровий магазин Steam, який перестав запускатися на території держави.

Користувачі в Мережі повідомили, що сервіс більше неможливо використовувати. Без застосування VPN не вдасться офіційно розважатися навіть в умовно-безкоштовних проектах, наприклад, Dota 2 і Counter-Strike: Global Offensive.

При цьому тримати постійно включеним VPN для любителів мережевих ігор теж не варіант. Пінг стає занадто високим, і про комфортні матчі можна забути. Для запуску одиночних проектів, куплених в Steam, VPN все ще підходить.

Раніше користувачі з Туркменістану теж мали проблеми з підключенням до сервісу. Однак тоді було досить включити VPN, щоб зайти в магазин. Далі все працювало без зміни IP.

Нагадаємо, в середині липня в Туркменістані прокотилася хвиля блокувань. Під заборону потрапили сервіси іноземних банків, платіжні системи, магазини з додатками та іграми. Мабуть, тепер до загального списку додався і Steam.

Вас також можуть зацікавити новини: