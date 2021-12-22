Ціни знизилися на 1800 товарів, включаючи ексклюзиви PS5 і новинки.

Sony організувала в PlayStation Store грандіозний новорічний розпродаж. Він триватиме до 20 січня, але окремі пропозиції діють тільки до 8 січня. Найімовірніше, в цей день почнеться другий етап акції. Такий формат використовувався і в минулому році.

Знижки на розпродажі досягають 75 % і діють на 1800 товарів. Ціни знизилися на ексклюзиви PlayStation 5, багато осінніх новинок і хіти минулих років. Якщо хтось хотів влаштувати собі подарунок напередодні Нового року, то зараз більш ніж підходящий момент.

Кращі пропозиції на новорічному розпродажі

Far Cry 6 — 1139 гривень;

Battlefield 2042 (для PS4) — 1473 гривень;

Battlefield 2042 (для PS4 і PS5) — 1799 гривень;

Deathloop — 999 гривень;

Grand Theft Auto V: Premium Edition — 503 гривні;

Kena: Bridge of Spirits — 1049 гривень;

Call of Duty: Vanguard — 1299 гривень;

Ratchet & Clank: Rift Apart — 1724 гривні;

It Takes Two — 699 гривень;

Grand Theft Auto: The Trilogy — The Definitive Edition — 1439 гривень;

Mafia: Definitive Edition — 599 гривень;

Cyberpunk 2077 — 749 гривень;

Resident Evil Village — 859 гривень;

Red Dead Redemption 2 — 679 гривень;

Back 4 Blood — 1199 гривень;

Marvel's Spider-Man: Miles Morales Ultimate Edition — 1724 гривні;

Sekiro: Shadows Die Twice — GOTY Edition — 999 гривень;

Mass Effect: Legendary Edition — 1099 гривень;

Ghost of Tsushima Director's Cut — 1419 гривень.

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