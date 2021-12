Покупці можуть отримати безліч цікавих проектів за низькими цінами.

Поряд з щоденними роздачами у магазині Epic Games Store почався зимовий розпродаж. Акція триватиме до 6 січня, а знижки в її рамках досягають 75 %. Ціни знизилися як на хіти минулих років, так і на ріхні новинки. Наприклад, подешевшали Battlefield 2042, Far Cry 6, Jurassic World Evolution 2 і Marvel's Guardians of the Galaxy.

Epic Games також підготувала для своєї аудиторії приємний сюрприз. Компанія роздає купони на суму 300 гривень. Вони застосовуються автоматично при покупці ігор вартістю від 399 гривень. Після використання одного талона на аккаунт відразу ж надходить інший. Тому потенційно можна заощадити 900 гривень на придбанні трьох проектів.

Найцікавіші пропозиції на розпродажі (ціни вказані без урахування купона):

Far Cry 6 — 594 гривні;

Darkest Dungeon II — 386 гривень;

Jurassic World Evolution 2 — 489 гривень;

Grand Theft Auto V — 314 гривень;

The Witcher 3: Wild Hunt — Game of the Year Edition — 115 гривень;

Crysis Remastered Trilogy — 531 гривня;

Marvel's Guardians of the Galaxy — 909 гривень;

SnowRunner — 285 гривень;

Riders Republic — 594 гривні;

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch — 424 гривні;

Disciples: Liberation — 431 гривня;

Alan Wake Remastered — 343 гривні;

Back 4 Blood — 449 гривень;

Inscryption — 279 гривень;

Kena: Bridge of Spirits — 426 гривень.

Автор: Назар Степорук