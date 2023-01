Творці навряд чи розраховували на таку уважність глядачів.

Серіал The Last of Us привабив мільйони глядачів і вже встиг обзавестися вірними фанатами, які уважно переглядають епізоди і звертають увагу на деталі. Завдяки цьому ентузіасти зуміли заздалегідь дізнатися про спосіб поширення вірусу в шоу. А тепер вони знайшли логічну нестиковку в історії. Але варто враховувати, що далі в матеріалі будуть вагомі спойлери до сюжету.

На невелику дірку в оповіді звернув увагу відвідувач форуму Reddit під псевдонімом MadeOnLeapday. У другому епізоді творці трохи змінили розповідь. Тесс гине не від солдатів FEDRA, а під час вибуху, за допомогою якого вона вбила натовп заражених і дозволила Джоелу з Еллі сховатися.

Героїня вирішила пожертвувати собою, тому що заразилася кордицепсом під час сутички з ворогами. І ось тут виникає нестиковка. У першій серії глядачам мигцем демонстрували плакат, на якому було написано час до трансформації при ураженні вірусом різних частин тіла. Тесс вкусили в шию і, згідно з цією інформацією, вона повинна була перетворитися через 5-15 хвилин. Однак героїня встигла пробратися ще через кілька будівель, спуститися до Капітолію і зберегти розум аж до моменту загибелі. Навіть в самому серіалі пройшло більше 15 хвилин хронометражу.

Серіал The Last of Us — сюжет і актори

Екранізація гри показує світ, де стався спалах епідемії мутованого гриба-паразита, який перетворює людей на зомбі. У центрі сюжету досвідчений цинічний контрабандист Джоел, який втратив дочку на зорі пандемії. Тепер йому належить перевезти через всю країну зухвалу дівчинку Еллі з імунітетом до хвороби.

Ролі Джоела і його супутниці виконають Педро Паскаль і Белла Рамзі відповідно. Ці актори вже знімалися разом в іншому успішному шоу від HBO — "Грі престолів".

Шоуранером екранізації виступив Крейг Мейзін, який створив серіал "Чорнобиль". У виробництві також бере участь автор оригінальної гри — голова студії Naughty Dog Ніл Дракманн.

Зйомки шоу проходять в Канаді. HBO планує витратити на виробництво першого сезону картини $200 мільйонів.

Перша серія шоу вийде 15 січня на HBO Max.

