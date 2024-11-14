Скандальний ремастер Warcraft III: Reforged також отримав візуальний апдейт.

На ПК без зайвих анонсів раптово вийшли перевидання перших двох частин Warcraft. Обидві гри отримали низку графічних поліпшень і разом із Warcraft 3: Reforged увійшли до збірки Warcraft Battle Chest, яка коштує 40 доларів.

В анонсуючому трейлері розробники показали оновлену графіку, намальовану від руки, перероблений інтерфейс і звук. Між оригінальним і оновленим стилями можна перемикатися на ходу, підкреслили в Blizzard.

Одночасно з релізом ремастерів вийшло безплатне оновлення 2.0 для скандального ремастера Warcraft 3: Reforged, яке вдосконалює локації, інтерфейс і освітлення, а також повертає в гру поліпшені класичні моделі та систему підбору суперників.

Усі три культові стратегії вже доступні на ПК ексклюзивно в магазині Blizzard (Battle.net). Перевидання Warcraft і Warcraft II окремо коштують по $9,99.

Днями в Steam відбувся реліз прологу Project Borealis, "фанатського" Half-Life 3, створеного на Unreal Engine 5. Проект безкоштовний, але для його запуску потрібна ліцензійна копія оригінальної Half-Life 2.

Також через 14 років на ПК дісталася перша Red Dead Redemption. Щоправда, в Україні ціна на гру виявилася одна з найвищих у світі.

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