У Steam стартував масштабний весняний розпродаж (триватиме до 20 березня), у рамках якого геймери можуть вигідно закупитися іграми на кілька місяців вперед.
Подешевшали багато новинок, зокрема ті, що вийшли 2025 року, а хітів минулих років за зниженими цінами і зовсім не злічити. Крім того, на цьому розпродажі український Stalker 2 тепер доступний зі знижкою 15%.
Весняний розпродаж Steam: цікаві пропозиції
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 1189 грн (знижка 15%)
- Final Fantasy VII Rebirth - 1399 грн (знижка 30%)
- Balatro - 276 грн (знижка 15%)
- Silent Hill 2 Remake - 920 грн (знижка 30%)
- Elden Ring – 1079 грн (знижка 40%)
- Lies of P - 975 грн (знижка 40%)
- Like a Dragon: Infinite Wealth - 999 грн (знижка 20%)
- Persona 3 Reload - 999 грн (знижка 50%)
- Resident Evil 4 - 524 грн (знижка 50%)
- The Last of Us Part I - 849 грн (знижка 50%)
- Cyberpunk 2077: Повне видання - 782 грн (знижка 48%)
- Hades - 206 грн (знижка 60%)
- Chrono Trigger - 57 грн (знижка 75%)
- Heavy Rain - 41 грн (знижка 90%)
- Undertale - 16 грн (знижка 91%)
В анонсуючому трейлері Valve показала кілька ігор, які теж отримали знижки. Серед них: Helldivers 2, Sifu, Nine Sols та інші.
Ще більше вигідних пропозицій дивіться за посиланням. Акція триватиме до вечора 20 березня. Раніше Valve публікувала календар усіх розпродажів у Steam на 2025 рік.
Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу у 2025 році. GeForce RTX 4060 тепер є новою найпопулярнішою відеокартою, а кількість геймерів, які віддають перевагу Windows 10, збільшилася.