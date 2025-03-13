Так, наприклад, Undertale, одна з найкультовіших інді-ігор, продається всього за 16 грн. А український Stalker 2 тепер доступний зі знижкою 15%.

У Steam стартував масштабний весняний розпродаж (триватиме до 20 березня), у рамках якого геймери можуть вигідно закупитися іграми на кілька місяців вперед.

Подешевшали багато новинок, зокрема ті, що вийшли 2025 року, а хітів минулих років за зниженими цінами і зовсім не злічити. Крім того, на цьому розпродажі український Stalker 2 тепер доступний зі знижкою 15%.

Весняний розпродаж Steam: цікаві пропозиції

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl - 1189 грн (знижка 15%)

Final Fantasy VII Rebirth - 1399 грн (знижка 30%)

Balatro - 276 грн (знижка 15%)

Silent Hill 2 Remake - 920 грн (знижка 30%)

Elden Ring – 1079 грн (знижка 40%)

Lies of P - 975 грн (знижка 40%)

Like a Dragon: Infinite Wealth - 999 грн (знижка 20%)

Persona 3 Reload - 999 грн (знижка 50%)

Resident Evil 4 - 524 грн (знижка 50%)

The Last of Us Part I - 849 грн (знижка 50%)

Cyberpunk 2077: Повне видання - 782 грн (знижка 48%)

Hades - 206 грн (знижка 60%)

Chrono Trigger - 57 грн (знижка 75%)

Heavy Rain - 41 грн (знижка 90%)

Undertale - 16 грн (знижка 91%)

В анонсуючому трейлері Valve показала кілька ігор, які теж отримали знижки. Серед них: Helldivers 2, Sifu, Nine Sols та інші.

Відео дня

Ще більше вигідних пропозицій дивіться за посиланням. Акція триватиме до вечора 20 березня. Раніше Valve публікувала календар усіх розпродажів у Steam на 2025 рік.

Свіже опитування Steam показало, на якому ПК грає більшість геймерів світу у 2025 році. GeForce RTX 4060 тепер є новою найпопулярнішою відеокартою, а кількість геймерів, які віддають перевагу Windows 10, збільшилася.

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