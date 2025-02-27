Розробники 'Відьмака 4' змінили зовнішність Цирі після критики, але це не точно (фото)

Кінематографічні трейлери часто мають деякі розбіжності з ігровими моделями.

Днями CD Projekt опублікувала десятихвилинний ролик про закулісся створення першого трейлера The Witcher 4. Крім усього іншого, у новому матеріалі показали Цирі, і геймери переконані, що розробники оновили дизайн її обличчя.

Коли вийшов перший синематик у грудні, у мережі розкритикували зовнішність подорослівшої Цирі. Нібито вона виглядає надто віддалено від звичного образу. Гравці вважають, що розробники прислухалися до критики та оновили дизайн героїні.

Те, що дівчина має дещо інакший вигляд, ніж у синематиці, це факт. У неї пухкіші щоки на відміну від запалих у ролику і менш гострі риси обличчя. Але не виключено, що це просто гра світла і тіні.

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До того ж, до виходу "Відьмака 4" мине ще щонайменше кілька років. На момент релізу дизайн героїв може змінитися ще не раз. Кінематографічні трейлери також часто мають деякі розбіжності з ігровими моделями.

Від розробників із CD Projekt Red поки не було жодних коментарів з приводу нібито оновленого дизайну Цирі. У студії розповідали, що рішення зробити Цирі наступною протагоністкою було ухвалено ще 9 років тому, коли була закінчена історія Геральта.

У The Witcher 4 поки немає ні дати виходу, ні релізного вікна Скоріш за все, раніше 2027 року гру чекати не варто. CD Projekt RED не поспішає називати платформи, але є припущення, що гра пропустить Xbox Series з PlayStation 5 і вийде відразу на консолях нового покоління.

Також у розробці перебуває повноцінний, "зроблений з нуля", ремейк першого "Відьмака". Утім, за нього відповідає не CD Projekt, а інша студія Fool's Theory, до якої входять фахівці, що працювали над оригінальним "Відьмаком". Найімовірніше, ремейк вийде після The Witcher 4.

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