Студія вже "обпеклася" з PlayStation 4 і Xbox One, випустивши забагований Cyberpunk 2077.

Ми знаємо, що The Witcher 4 точно вийде на ПК, але CD Projekt RED поки не можуть назвати консолі, на яких буде доступна гра. Про це в інтерв'ю Eurogamer розповів керівник розробки Себастьян Калемба.

На запитання журналістів про те, чи зможуть вони гарантувати нормальну роботу Відьмака 4 на сучасних консолях, включно з Xbox Series S, у CD Projekt RED відповіли, що поки не можуть дати однозначної відповіді. Розробники мають намір випустити гру на ключових платформах: ПК, Xbox і Sony. Але наразі студія не може назвати конкретні цільові платформи.

Зараз ми разом з інженерами Epic працюємо над рушієм Unreal Engine 5 і нашим власним білдом. Вочевидь, нам хочеться підтримувати всі платформи – ПК, Sony і Xbox – але зараз я не можу повідомити більше деталей – Себастьян Калемба.

Цікавий момент: у трейлері "Відьмака 4" була присутня позначка про те, що він був створений на ще не анонсованій відеокарті Nvidia GeForce RTX. Ймовірно, йдеться про флагманську RTX 5090. І за продуктивністю вона буде сильно обходити і PlayStation 5, і Xbox Series.

Хоч перший трейлер і пререндер, у CD Projekt RED заявляють, що створювали його з баченням, який вигляд матиме повна гра. У синематиці використовують модифіковану версію рушія, а всі асети та моделі взято прямо з гри.

Схильність авторів уникати конкретики з приводу підтримуваних консолей може бути пов'язана з проблемами, що виникли з Cyberpunk 2077. Тоді гру випустили на PS4 і Xbox One, але через їхнє застаріле залізо релізна версія працювала надзвичайно погано і стала джерелом безлічі злих мемів.

У The Witcher 4 поки немає ні дати виходу, ні релізного вікна. Майже напевно проєкт вийде не раніше за кінець 2026 року, тобто його реліз цілком може збігтися з виходом консолей нового покоління. Одразу кілька джерел запевняють, що Microsoft випустить новий Xbox у 2026 році, а це на рік-два раніше за передбачуваний запуск PS6.

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