Розкрито подробиці продовження 'Відьмака', включно з поверненням Геральта

Ми вже знаємо, що CD Projekt RED займається четвертим "Відьмаком", і знаємо, що Геральт не буде головним героєм тайтла. Незважаючи на це, улюблений геймерами персонаж все ж повернеться на геймерські екрани – нехай і в іншому амплуа.
Принаймні, це випливає зі слів Дага Кокла, культового голосу "Геральта" в англійській озвучці. За його словами, Білий Вовк "буде частиною гри", але в якій формі та в якому масштабі – неясно. Заодно Кокл додав, що новинка не буде зосереджена на історії Геральта.
Можливо, що персонаж з'явиться в одному з квестів, як, наприклад, Літо в The Witcher 3, але наразі це лише теорія. Самих деталей сюжету актор не знає – сценарію свіжої гри серії він не бачив, хоча й додав, що через угоду NDA може про це відверто брехати.
У минулому актор припускав, що історія розповість про нові пригоди Цирі, тим паче, що CD Projekt RED уже розглядала можливість створити готельну гру за всесвітом "Відьмака", де головною героїнею виступила б дівчина. Проєкт нібито мав стати тимчасовим ексклюзивом для PS4.
Нагадаємо, новий "Відьмак" має кодову назву Polaris і єдине, що ми наразі бачили з гри – це логотип із зображенням медальйона школи Рисі, якого не було, ні в іграх, ні в книгах. У березні 2024-го CDPR говорили, що розробка гри переходить у повноцінну (активну) фазу розробки. Таким чином, реліз варто чекати не раніше 2026 року. Дві інші частини мають вийти протягом шести років після дебютної.
Які ще ігри за "Відьмаком" перебувають у розробці
- Ремейк першого "Відьмака". Хоча спочатку геймери думали, що цей проєкт буде просто портом оригіналу 2007 року, на нас чекає повноцінний, зроблений з нуля, ремейк. Над проєктом працює польська студія Fool's Theory, до якої входять фахівці, що працювали над оригінальним "Відьмаком". Найімовірніше, до релізу мине не менше двох років.
- Спін-офф за "Відьмаком". Цей проєкт орієнтований на ширшу аудиторію, порівняно з попередніми частинами серії. Відомо, що він обзаведеться онлайн-режимом і нагадуватиме The Division від Ubisoft, проте зосереджений на виконанні відьмацьких замовлень. За створення гри відповідає команда The Molasses Flood, яку CDPR придбала восени 2021 року.
- Щодо сиквела Cyberpunk 2077, то він вийде щонайменше після The Witcher 4. Поляки кажуть, що працюючи над продовженням 2077, вони прагнуть провести франшизу через еволюцію, аналогічну "Відьмаку".