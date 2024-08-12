Розкрито подробиці продовження 'Відьмака', включно з поверненням Геральта

Білий Вовк все ж повернеться на геймерські екрани – нехай і в іншому амплуа.

Ми вже знаємо, що CD Projekt RED займається четвертим "Відьмаком", і знаємо, що Геральт не буде головним героєм тайтла. Незважаючи на це, улюблений геймерами персонаж все ж повернеться на геймерські екрани – нехай і в іншому амплуа.

Принаймні, це випливає зі слів Дага Кокла, культового голосу "Геральта" в англійській озвучці. За його словами, Білий Вовк "буде частиною гри", але в якій формі та в якому масштабі – неясно. Заодно Кокл додав, що новинка не буде зосереджена на історії Геральта.

Можливо, що персонаж з'явиться в одному з квестів, як, наприклад, Літо в The Witcher 3, але наразі це лише теорія. Самих деталей сюжету актор не знає – сценарію свіжої гри серії він не бачив, хоча й додав, що через угоду NDA може про це відверто брехати.

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У минулому актор припускав, що історія розповість про нові пригоди Цирі, тим паче, що CD Projekt RED уже розглядала можливість створити готельну гру за всесвітом "Відьмака", де головною героїнею виступила б дівчина. Проєкт нібито мав стати тимчасовим ексклюзивом для PS4.

Нагадаємо, новий "Відьмак" має кодову назву Polaris і єдине, що ми наразі бачили з гри – це логотип із зображенням медальйона школи Рисі, якого не було, ні в іграх, ні в книгах. У березні 2024-го CDPR говорили, що розробка гри переходить у повноцінну (активну) фазу розробки. Таким чином, реліз варто чекати не раніше 2026 року. Дві інші частини мають вийти протягом шести років після дебютної.

Які ще ігри за "Відьмаком" перебувають у розробці

Ремейк першого "Відьмака" . Хоча спочатку геймери думали, що цей проєкт буде просто портом оригіналу 2007 року, на нас чекає повноцінний, зроблений з нуля, ремейк. Над проєктом працює польська студія Fool's Theory, до якої входять фахівці, що працювали над оригінальним "Відьмаком". Найімовірніше, до релізу мине не менше двох років.

. Хоча спочатку геймери думали, що цей проєкт буде просто портом оригіналу 2007 року, на нас чекає повноцінний, зроблений з нуля, ремейк. Над проєктом працює польська студія Fool's Theory, до якої входять фахівці, що працювали над оригінальним "Відьмаком". Найімовірніше, до релізу мине не менше двох років. Спін-офф за "Відьмаком". Цей проєкт орієнтований на ширшу аудиторію, порівняно з попередніми частинами серії. Відомо, що він обзаведеться онлайн-режимом і нагадуватиме The Division від Ubisoft, проте зосереджений на виконанні відьмацьких замовлень. За створення гри відповідає команда The Molasses Flood, яку CDPR придбала восени 2021 року.

Цей проєкт орієнтований на ширшу аудиторію, порівняно з попередніми частинами серії. Відомо, що він обзаведеться онлайн-режимом і нагадуватиме The Division від Ubisoft, проте зосереджений на виконанні відьмацьких замовлень. За створення гри відповідає команда The Molasses Flood, яку CDPR придбала восени 2021 року. Щодо сиквела Cyberpunk 2077, то він вийде щонайменше після The Witcher 4. Поляки кажуть, що працюючи над продовженням 2077, вони прагнуть провести франшизу через еволюцію, аналогічну "Відьмаку".

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