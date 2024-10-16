Доповнення The Lake House пов'яже історію Алана Вейка з Федеральним Бюро Контролю з Control.

Доповнення The Lake House для Alan Wake 2 отримало дату релізу завдяки витоку від ритейлерів.

За інформацією, що з'явилася на сторінках новозеландських та австралійських ритейлерів, DLC The Lake House вийде 22 жовтня. Доповнення буде показано 17 жовтня на презентації Xbox Partner Preview, де, ймовірно, і підтвердять офіційну дату релізу. Трейлер DLC раніше демонстрували на презентації State of Play.

Сюжет The Lake House буде зосереджений на наслідках подій, що сталися на дослідницькій станції Федерального Бюро Контролю, пов'язуючи світи Alan Wake і Control.

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Нагадаємо, що нещодавно надійний інсайдер повідомив, що для Hogwarts Legacy готується розширене видання, яке додасть до 15 годин нового контенту. У грі з'являться нові сюжетні та додаткові завдання, локації для дослідження, а також косметичні предмети.

Трохи про Alan Wake

Alan Wake 2 - це довгоочікуване продовження культового психологічного трилера від фінської студії Remedy Entertainment, що вийшов 2010 року. Перша гра розповідала історію Алана Вейка, письменника, який вирушає в маленьке містечко Брайт-Фоллс, щоб боротися з таємничими силами Темряви і знайти свою зниклу дружину. Унікальний мікс напруженого сюжету, моторошної атмосфери та метафоричного підходу до оповіді зробили Alan Wake однією з найбільш пам'ятних ігор десятиліття.

Alan Wake 2 продовжує історію письменника, занурюючи гравця в ще глибші та похмуріші сюжети. Remedy відомі своїми складними наративами, і сиквел не став винятком: гра досліджує психіку Алана і його боротьбу з внутрішніми демонами. Головною темою гри залишається дослідження межі між реальністю і вигадкою, що було ключовою складовою оригіналу.

Другу частину відрізняє також інтеграція з іншим хітом Remedy - Control. Обидва проєкти тепер існують у рамках одного всесвіту, а в Alan Wake 2 гравці зможуть глибше зануритися в історію Федерального Бюро Контролю, що займається паранормальними явищами у світі ігор Remedy.

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