Розробники також повідомили, що перенесли реліз Strategic Mind: Spirit of Liberty на третій квартал 2022 року.

Українська студія Starni Games опублікувала перший геймплейний трейлер стратегії Strategic Mind: Spirit of Liberty. Розробники також повідомили про перенесення термінів релізу, так як їм знадобилося більше часу, щоб забезпечити належну якість проекту.

Зараз команда планує випустити свою нову гру в третьому кварталі 2022 року, тобто з липня по вересень. До релізу Starni Games збирається поділитися безкоштовним прологом Strategic Mind: Spirit of Liberty. Його зможуть завантажити і випробувати всі бажаючі.

У свіжому трейлері стратегії розробники продемонстрували всі центральні механіки. При проходженні проекту гравцям належить керувати військами на картах, які діляться на шестикутники. Користувачам доступні юніти різних країн, а при просуванні по сюжету їх можна буде покращувати. Окрема роль відведена героям — історичним особистостям зі своїм набором унікальних вмінь.

Розробники також приділили багато уваги техніці. Вони реалізували різноманітні бойові машини: танки, винищувачі, артилерію та інше. Кожен підрозділ під управлінням користувача поступово прокачується і отримує доступ до додаткових здібностей. З інших механік варто відзначити вибір спорядження, поліпшення штабу і вплив ландшафту на битви.

Що ще відомо про Strategic Mind: Spirit of Liberty

У грі реалізують дві кампанії: історичну та альтернативну.

У центрі сюжету знаходяться три війни, про які рідко говорять в кіно і іграх: радянсько-фінська "Зимова війна", радянсько-фінська війна 1941-1944 років і Лапландська війна.

Більшість місій базується на історичних подіях.

Spirit of Liberty відзначиться складними тактичними боями із застосуванням різних ігрових механік, навичок і спорядження.

Автор: Назар Степорук