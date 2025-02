Більша частина трансляції була присвячена кросплатформі.

У ніч з 12 на 13 лютого Sony провела State of Play – презентацію нових ігор для PS5 і PS VR2. Death Stranding 2 і Bloodborne на ПК не показали, втім, все одно було багато чого цікавого. Ми зібрали головні трейлери в одному пості.

Saros. Нова гра від творців Returnal – головний анонс презентації. На нас знову чекає roguelite-шутер із геймплейним лупом перероджень. Реліз у 2026 році ексклюзивно на PlayStation 5 (принаймні, для початку).

MindsEye. Студія Build A Rocket Boy під керівництвом колишнього продюсера GTA Леслі Бензіса представила одразу два трейлери пригодницького ААА-екшену, який багато хто вже дещо жартівливо охрестив "вбивцею GTA 6". Гра вийде влітку 2025 року на ПК і консолях PlayStation.

Tides of Annihilation. Це фентезійний екшен, при створенні якого надихалися сюжетами про лицарів Круглого столу. Головну героїню озвучила Шедоухарт із Baldur's Gate 3. Реліз відбудеться на Xbox Series X|S, PS5 і ПК.

DLC для Lies of P. Один із найкращих представників соулслайк-ігор отримає масштабне сюжетне доповнення влітку 2025 року. Сюжетно Overture буде приквелом Lies of P, дія розгорнеться в місті Крат наприкінці XIX століття.

Days Gone 25 квітня отримає remastered-версію. Додадуть декілька режимів гри і перероблять графіку. Вартість апгрейда з версії для PS4 становитиме 10 доларів.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater нарешті отримав дату релізу. Ремейк культового стелс-екшену буде доступний 28 серпня 2025-го на ПК, PlayStation і консолях Xbox Series.

Hell is Us вийде 4 вересня 2025 року на ПК, консолях Xbox і PlayStation 5. Пригодницький екшен від Джонатана Жак-Бельте, арт-директора останніх Deus Ex розповість про країну, зруйновану війною. Крім людських чвар, цей світ спіткала загадкова катастрофа, яка вивела на світ моторошних сутностей.

Lost Soul Aside, рольовий екшен у стилі Devil May Cry і Final Fantasy XV, який анонсували майже 10 років тому, нарешті готовий до релізу – гра вийде 30 травня на ПК і PS5.

Stellar Blade завітає на ПК у червні. Крім цього, оголосили про кросовер із Goddess of Victory: Nikke, іншим екшеном від тих самих розробників із Shift Up.

