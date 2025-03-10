Уперше гру анонсували ще 2022 року, але відтоді про неї не було жодної інформації.

EA Motive анонсувала гру про Залізну людину ще у 2022 році, але відтоді студія зберігала мовчання. Через відсутність новин фанати почали турбуватися, що проєкт могли скасувати. Однак схоже, що розробка йде повним ходом.

З 17 березня стартує Game Developers Conference 2025, і EA підтвердила, що розповість про свою роботу з текстурами в іграх, включно з Dead Space і Iron Man.

На GDC провідний технічний художник EA Мартін Палько проведе окрему сесію, де детально розбере, як студія розвивала технології обробки текстур. У рамках доповіді розробники поділяться досвідом, отриманим під час роботи над Iron Man.

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Хоча це не означає, що гру нарешті повноцінно представлять, участь EA Motive у конференції підтверджує, що проєкт не заморожений. Можливо, навіть покажуть невеликий фрагмент геймплею або ранній концепт.

За наявною інформацією, Iron Man створюється на Unreal Engine 5 і буде являти собою одиночну RPG з відкритим світом. З огляду на напрацювання EA в галузі польотів з часів Anthem, проєкт обіцяє стати амбітною адаптацією знаменитого супергероя.

Раніше ми розповідали, що режисери фільмів Marvel брати Руссо відкриті до пропозицій про створення ігор за "Месниками". Зараз кінематографісти працюють над новими картинами у всесвіті Marvel.

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