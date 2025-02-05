Сумку у вигляді поліетиленового пакета ZA/UM оцінила в 160 євро.

Естонська компанія ZA/UM, якій належать права на Disco Elysium, запустила в продаж сумку Eternal Carrier у вигляді поліетиленового пакета, у який головний герой гри міг збирати пляшки, щоб заробити грошей.

Аксесуар ZA/UM оцінила в 160 євро (приблизно 7 тисяч гривень). Сумка виконана з міцної та ультралегкої високомолекулярної поліетиленової тканини Dyneema, якій не страшні ні погодні умови, ні механічні пошкодження.

На вибір у покупця буде 2 принти: "ФАЛН" або "ФРІТТТЕ". Самі ж сумки робляться вручну поштучно для кожного користувача, на виконання замовлення йде близько 6 тижнів.

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Eternal Carrier можна носити за ручки, як звичайний пакет, а можна закинути на плечі, як шопер. Також пакет можна скласти в кілька разів для зручного траспортування.

Раніше ми розповідали, що один із головних сценаристів Disco Elysium запустив збір коштів, щоб пережити зиму. Розробник ледь не залишився на вулиці після того, як роботодавець через суд і обман заборонив йому працювати над сценаріями для інших ігор.

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