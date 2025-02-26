Гру про Диво-жінку, яку вже кілька разів перезапускали, - скасовано.

Warner Bros. Games оголосила про закриття одразу трьох своїх студій: Monolith Productions, Player First Games і WB San Diego. Інформацію першим повідомив журналіст Bloomberg Джейсон Шрайер, а пізніше її підтвердило видання Kotaku.

Крім того, компанія скасувала екшен про Диво-жінку від Monolith Productions, розробку якого вже кілька разів перезапускали і витратили на проєкт щонайменше 100 мільйонів доларів.

У WB Games пояснили закриття стратегічним кроком, який дасть змогу компанії зосередитися на ключових франшизах: Гаррі Поттер, Mortal Kombat, DC і Гра престолів:

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"Нам довелося прийняти кілька дуже складних рішень, щоб структурувати наші студії розробки та інвестиції для створення найкращих ігор за нашими ключовими франшизами. Розробку відеогри Monolith "Диво-жінка" не буде продовжено. Ми сподівалися надати гравцям і фанатам найвищу якість гри про культового персонажа, але, на жаль, це вже неможливо в рамках наших стратегічних пріоритетів".

Студія Monolith Productions була заснована 1994 року, а 2004-го стала частиною Warner Bros. Вона відома завдяки F.E.A.R., No One Lives Forever та іграм за всесвітом "Володаря перснів".

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