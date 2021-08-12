Wargaming також додасть до гри нову мапу з саундтреком від композитора Silent Hill.

Одній з найпопулярніших в Україні ігор, командній ММО World of Tanks виповнюється 11 років. У межах святкування річниці розробники підготували нове оновлення гри та подарунки для користувачів.

З 12 по 22 серпня, зайшовши у World of Tanks, будь-який гравець отримає Т-34 з Л-11 – радянський середній преміум-танк IV рівня з навченим на 100% екіпажем і слотом в ангарі, повідомили в Wargaming.

"На наш 11-й день народження ми приготували святкову подію і круті подарунки. Чекаємо в гості нових і старих гравців", – розповів глобальний паблішинг-директор World of Tanks Максим Чувалов.

Читайте такожПаблішинг-директор WoT Blitz Наталія Першиць: У порівнянні з колаборацією із гуртом Korn, запустити танк в космос було нескладно

З патчем 1.14 у грі з'явилася нова гілка танків Чехословаччини – починаючи з середнього танка VI рівня Škoda T-25 та закінчуючи машинами з унікальними здібностями. Кожен з таких танків дасть гравцеві вибір між двома топовими знаряддями з однаковими характеристиками, одне з яких оснащено барабаном заряджання на два снаряди.

Крім того, в WoT додали нову мапу під назвою "Стара гавань". Вона доступна в режимі випадкових боїв. При її створенні розробники надихалися Японією 1960-х років, а робота над саундтреком локації велася звуковою командою World of Tanks спільно зі знаменитим композитором Акірою Ямаокою, відомим завдяки серії Silent Hill.

Наостанок розробники підготували новий режим "Топографія". Він допоможе "танкістам" прокачати своє знання ігрових мап і підвищити тактичну грамотність.

Автор: Сергій Коршунов