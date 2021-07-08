Головний кіберспортивний чемпіонат із загальним призовим фондом у $40 мільйонів проведуть на два місяці пізніше, ніж планувалося.

Після проблем з організацією турніру в Швеції, компанія Valve знайшла іншу країну, в якій пройде ювілейний, десятий турнір з Dota 2 – The International 10. Захід відбудеться в Бухаресті на 55-тисячному Національному стадіоні – найбільшому в Румунії.

Турнір проведуть з 7 по 17 жовтня, на два місяці пізніше, ніж планувалося, повідомила Valve на сайті гри.

Попри те, що минулого року The International 10 було відкладено через пандемію COVID-19, цього разу організатори вирішили провести чемпіонат з глядачами. Загальний призовий фонд TI10 склав понад $40 мільйонів.

Про проблеми з The International 10

TI10 спочатку повинен був пройти ще у серпні 2020 року в Стокгольмі. Але тоді, через пандемію його вирішили відкласти на рік.

Цього року захід планували провести з 5 по 15 серпня. Але в умовах пандемії для цього потрібно було, щоб влада Швеції визнала кіберспорт спортом або хоча б прирахувала сам The International 10 до елітних спортивних заходів. Цього не сталося. Valve двічі направила уряду Швеції апеляцію, однак це не допомогло.

В результаті Valve почала шукати можливість провести кіберспортивний чемпіонат в інших містах Європи.

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Автор: Сергій Коршунов